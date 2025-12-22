O dizinin fişi çekildi

Ben Leman dizisi için merakla beklenen karar çıktı. Urla’da çekilen dizinin final yapmasına karar verildi.

Bir diziden daha final haberi geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Leman dizisi için merakla beklenen karar çıktı.

Ben Leman dizisinin ekran yolculuğu sona erdi. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi için final kararı verildi.

ben-leman-final.webp

13. BÖLÜMDE VEDA EDİYOR

Urla’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin ekibi, geçtiğimiz günlerde final tadında bir bölüm çekerek sahnelerini tamamlamıştı.

Çekimlerin bitmesinin ardından tatile çıkan ve yapım şirketinden gelecek haberi heyecanla bekleyen oyuncu kadrosu ve set ekibine karar ulaştırıldı.

ben-leman.webp

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, bu Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 13. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

