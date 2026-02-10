Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalılar’ın ablası karakterine hayat veren Şıvga Gerez’den acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden 56 yaşındaki Gerez’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki performansıyla akıllarda yer edinen Şıvga Gerez, bir süre önce kansere yakalandığını açıklamıştı.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserle mücadele ettiğini duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Ünlü isim paylaşımında, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra farklı alanlara yönelen Gerez’in, metafizik ve parapsikoloji uzmanlığı yaptığı biliniyordu. Gerez’in vefat haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.