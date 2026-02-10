Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalılar'ın ablası karakteriyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalılar’ın ablası karakterine hayat veren Şıvga Gerez’den acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden 56 yaşındaki Gerez’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki performansıyla akıllarda yer edinen Şıvga Gerez, bir süre önce kansere yakalandığını açıklamıştı.

kurtlar-vadisinin-unutulmaz-ismi-hayatini-kaybetti-2.webp

Ahmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dediAhmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dedi

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserle mücadele ettiğini duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

Ünlü isim paylaşımında, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

kurtlar-vadisinin-unutulmaz-ismi-hayatini-kaybetti-3.webp

Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu: Kürkleri sattılar iddiasına yanıt!Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu

Oyunculuğu bıraktıktan sonra farklı alanlara yönelen Gerez’in, metafizik ve parapsikoloji uzmanlığı yaptığı biliniyordu. Gerez’in vefat haberi, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Magazin
Ahmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dedi
Ahmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dedi
Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu: Kürkleri sattılar iddiasına yanıt!
Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu: Kürkleri sattılar iddiasına yanıt!