Ahmet Kaya'yı oynamıştı: Yıllar sonra 'pişmanım' dedi

Ahmet Kaya’nın yaşamını konu alan “İki Gözüm Ahmet: Sürgün” filmi, 5 Nisan 2024’te vizyona girmiş ve yaklaşık 30 bin kişi tarafından izlenmişti. Ancak Kaya’nın ailesinin itirazı üzerine film, mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı.

Ahmet Kaya’nın ailesi, kendilerinden izin alınmadan çekildiğini ve vizyona sokulduğunu belirterek film için suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan hukuki süreç sonunda filmin gösterimi durdurulmuştu.

Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu

Filmde Ahmet Kaya’yı canlandıran başrol oyuncusu ve şarkıcı Özgür Tüzer, projeyle ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu.

"ROL ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Habertürk'ün haberine göre, Tüzer, filmde yer alma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu filme büyük bir heyecanla başladık. Ahmet Kaya şarkılarıyla büyümüş biri olarak onun hayatını oynamak benim için paha biçilemez bir onurdu. Ancak zaman geçtikçe olayları daha iyi analiz edebiliyorum."

Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine hapis cezası!

Ahmet Kaya’nın ailesinin tepkisine de değinen Tüzer, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ailesi haklıydı, ben de bunu zamanla idrak ettim. Rol aldığım için pişmanım ve artık her konuda onların yanındayım."