Fatih Ürek'in ablaları sessizliğini bozdu: Kürkleri sattılar iddiasına yanıt!

Yayınlanma:
Fatih Ürek’in vefatının ardından sanatçının kürklerinin satıldığı iddiaları gündeme geldi. Ablaları Selvi Ürek ile Nurgül Fırat, söz konusu iddialara ilk kez yanıt verdi.

30 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatından kısa süre sonra ortaya atılan "kürkleri kardeşleri tarafından satıldı" iddiası, gündem olmuştu.

Gözlerin çevrildiği isimler olan Ürek'in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, sessizliklerini bozarak söz konusu iddialara ilk kez yanıt verdi.

fatih-urekin-ablalari-sessizligini-bozdu-kurkleri-aldilar-iddiasina-yanit-1.jpg

"BU SÖYLENTİLERİN HEPSİ YALAN VE İFTİRA"

Bir magazin programında gündeme getirilen "kişisel eşyaları satıldı" iddiasını yalanlayan Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu söylentilerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeyine dokunmadık sadece evini taşıdık. Kirada oturuyordu. Mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla gidildi. Kürk sattığımız söyleniyor. Biz kürkçü bile bilmiyoruz. Evet kürkleri var ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz. Bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz."

0x0-kurkleri-satildi-denilmisti-fatih-urekin-kardeslerinden-sok-aciklama-bizi-rahat-birakin-1770625227384.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

