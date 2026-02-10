Anıl Altan'ın paylaşımı olay oldu: Yanındaki isim merak uyandırdı

Anıl Altan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncunun yanındaki isim, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorularını akıllara getirdi.

Arka Sıradakiler dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş, çiftin 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya gelmişti.

Uzun süredir mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmış, ikili ilk etapta bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak daha sonra çiftin yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

AŞK İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Boşanmanın ardından ilk aşk söylentileri Anıl Altan'ın sosyal medya paylaşımının ardından geldi. "Yeni aşk mı başlıyor?" şeklinde ortaya atılan iddiaların ardından yanındaki kişinin Handan Buse Gürcan olduğu öğrenildi. İkiliden aşk iddialarına cevap gelmedi.

Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde çocukları için bir araya gelmişti. İkili, kızları Alin ve Lina ile birlikte vakit geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Altan’ın yaptığı paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

