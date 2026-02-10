Ünlü şarkıcı yeşillikler içindeki adasını satışa çıkardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın Bahamalar’da bulunan Bonds Cay adası satışa çıkarıldı. Shakira’nın, Pink Floyd’un kurucu üyelerinden Roger Waters ile birlikte 2006 yılında 16 milyon dolara satın aldığı ada için yaklaşık 30 milyon dolar talep ediliyor.

Bonds Cay’in, Shakira ve Roger Waters tarafından konaklama alanları ve sanatçıların kullanımı için planlanan bir proje kapsamında satın alındığı, ancak söz konusu projenin hayata geçirilmediği öğrenildi.

650 DÖNÜM BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bahamalar’ın kuzeyinde yer alan ve Miami’ye yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan ada, yaklaşık 650 dönüm büyüklüğünde bulunuyor. Bir emlak şirketi tarafından satış listesine eklenen adada uzun kıyı şeridi, plaj alanları ve okyanus manzarası bulunan yüksek noktalar yer alıyor. Adaya ulaşımın özel uçak, helikopter ve deniz yolu ile sağlanabildiği ifade edildi.

Emlak sektöründe faaliyet gösteren Gavin Christie, adanın Bahamalar’ın başkenti Nassau’ya yaklaşık 37 mil uzaklıkta bulunduğunu belirterek, arazinin farklı turizm ve konaklama projeleri için de değerlendirilebileceğini ifade etti.