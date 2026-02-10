Ajda Pekkan'ın vokalistine 66 yaşındaki huzurevi sakininden taciz: Hapsi isteniyor!

Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tufantepe, sosyal medya üzerinden kendisine uygunsuz mesajlar ve videolar gönderdiği iddiasıyla 66 yaşındaki huzurevi sakininden şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ajda Pekkan’ın vokalisti ve Tarık Sezer Orkestrası’nın solisti Tuğba Tufantepe, bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden taciz mesajları ve uygunsuz içerikli videolar aldığını belirterek savcılığa başvurdu.

Dubai’de yaşayan sanatçı, ifadesinde kendisine sürekli gönderilen "Aşkım, bebeğim" şeklindeki mesajlardan ve videolardan dolayı bunaldığını dile getirdi.

MESAJLARI GÖNDEREN KİŞİ HUZUREVİNDEN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, taciz içerikli mesajları gönderen kişi tespit edildi.

Mesajların, İstanbul’da bulunan bir huzurevinde ikamet eden 66 yaşındaki Özkan B. tarafından gönderildiği belirlendi.

"600 KİŞİDEN BİRİ GÖNDERMİŞ OLABİLİR"

İfadesi alınan Özkan B., mesajları kendisinin gönderdiğini kabul etse de savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişiden biri göndermiş olabilir."

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Özkan B. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

