Burcu Özberk'ten "çirkin adam" itirafı: "Karizması başka bir şey"

Oyuncu Burcu Özberk, İbrahim Selim'in programında "çirkin adam karizmasını" sevdiğini söylerken, ilişkilerde beklediği ilgiyi göremeyince aniden soğuduğunu ve hiç estetiği olmadığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İbrahim Selim’in programına konuk olarak özel hayatından kariyerine, estetikten eski ilişkilerine kadar samimi açıklamalarda bulundu. Kalbinin boş olduğunu belirten Özberk’in, karşı tarafta aradığı kriterler sosyal medyada gündem oldu.

"ÇİRKİN ADAM KARİZMASI DİYE BİR ŞEY VAR"

İlişkilerindeki tercihlerinden bahseden Özberk, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" diyen ünlü oyuncu, kalbinin yeni bir iletişime açık olduğunu ifade etti.

İLİŞKİLERDE "İLGİ" KIRMIZI ÇİZGİSİ

Burcu Özberk, ilişkilerinde yaşadığı duygusal değişimlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatındaki insanlardan bir anda soğuyabildiğini belirten ünlü oyuncu, bu durumun temel nedeninin karşılıksız ilgi olduğunu ifade etti. Birini sevmeyi ve onunla ilgilenmeyi çok sevdiğini vurgulayan Özberk, karşı taraftan aynı düzeyde ilgi görmediği an soğuduğunu ve bir daha eski duygularına geri dönemediğini dile getirdi. Geçmişteki "toksik" bir ilişkisinden de örnek veren oyuncu, eski sevgilisinin başka bir kadınla olan eski mektuplarını bulup okuduğunu itiraf etti. Mektupları okuduktan sonra evin ortasına bırakıp orayı terk ettiğini ancak o dönemdeki toksik bağlar nedeniyle hemen ayrılamadığını samimiyetle paylaştı.

KARİYER VE ESTETİK HAKKINDA

Burcu Özberk, oyunculuk kariyeri boyunca sarf ettiği büyük çabanın yeterince fark edilmediğini belirterek, "Çok çalışkan kızsın" cümlesini duymaya ihtiyaç duyduğunu ve emeğinin takdir edilmesini istediğini dile getirdi. Güzelliğiyle dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar hiç estetik yaptırmadığını vurgularken; estetiğe karşı olmadığını ancak oyuncu olarak bu süreci 40’lı yaşlarda botoks gibi küçük adımlarla yönetmenin daha doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca kendisini henüz tanımayan insanların, onu dışarıdan "soğuk ve garip" biri olarak algılayabildiğini, ancak tanışıp sohbet ettikçe bu ön yargının yerini "aslında çok tatlıymışsın" yorumuna bıraktığını sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

