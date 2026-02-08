Özgü Namal'ın karşısında dünya yıldızları var!

Özgü Namal'ın karşısında dünya yıldızları var!
Özgü Namal, "Sarı Zarflar" filmindeki performansıyla 76. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı'yı kazanmak için dünyaca ünlü isimlerle yarışacak.

Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Özgü Namal, İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmi ile 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Gümüş Ayı için yarışacak.

12-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Özgü Namal "En İyi Oyuncu Performansı" dalında aday gösterildi. Ancak Namal’ın rakipleri arasında Oscar’lı yıldız Juliette Binoche, Altın Küreli oyuncu Amy Adams ve Gümüş Ayı sahibi Sandra Hüller yer alıyor.

Ünlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gittiÜnlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gitti

FİLMİN KONUSU

Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği "Sarı Zarflar" (Gelbe Briefe) filmi, dünya prömiyerini de Berlin’de yapacak. Özgü Namal’ın başrolü Tansu Biçer ile paylaştığı film; sergiledikleri bir oyun sonrası hedef gösterilen, işlerini ve evlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin dokunaklı ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

