Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine hapis cezası!

Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin'e, 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan’daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, 'kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk kez İstanbul Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Tutuksuz sanık Berk Çetin, savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" dedi.

danla-bilici-darbeden-eski-sevgilisine-hapis-cezasi-3.webp

5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, tutuksuz sanık Berk Çetin’e 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezası verdi, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

danla-bilici-darbeden-eski-sevgilisine-hapis-cezasi-1.webp

Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddettiDanla Bilic'ten Alper Potuk itirafı: Teklifini reddetti

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Danla Biliç’in karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in daha önce kendisini darbettiğini belirttiği, bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Berk Çetin’in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Biliç’i ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından ise Çetin’in, Biliç’in kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı.

danla-bilici-darbeden-eski-sevgilisine-hapis-cezasi-4.webp

Ayrıca iddianamede, Biliç’i darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Berk Çetin’in 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

