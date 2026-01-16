İbrahim Tatlıses ifade verdi

Eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunduğu İbrahim Tatlıses, İzmir'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunduğu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu aktarıldı. İbrahim Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.

O DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Tatlıses'in, Şule Yazar hakkında suç duyurusunda da bulunduğu belirtildi. İfade işlemlerinin sona ermesinin ardından Tatlıses, İzmir Adliyesi'nden ayrıldı.

