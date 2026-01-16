İbrahim Tatlıses ifade verdi

İbrahim Tatlıses ifade verdi
Yayınlanma:
İbrahim Tatlıses, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine şüpheli sıfatıyla İzmir'de ifade verdi.

Eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunduğu İbrahim Tatlıses, İzmir'de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine, 'Başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ibrahim-tatlises-ifade-verdi-3.jpg

Ferdi Tayfur'un mirasında sular durulmuyor! Yeğeninden vasiyet restiFerdi Tayfur'un mirasında sular durulmuyor!

Şule Yazar'ın suç duyurusunda bulunduğu olayın, Yazar adına kayıtlı Konak ilçesindeki bir otelle ilgili olduğu aktarıldı. İbrahim Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İzmir Adliyesi'ne geldi.

O DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Tatlıses'in, Şule Yazar hakkında suç duyurusunda da bulunduğu belirtildi. İfade işlemlerinin sona ermesinin ardından Tatlıses, İzmir Adliyesi'nden ayrıldı.

ibrahim-tatlises-ifade-verdi-1.jpg

Ankaralı Turgut'un miras davasında karar! 4 çocuğunu evlatlıktan reddetmiştiAnkaralı Turgut'un miras davasında karar

Kaynak:DHA

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Magazin
Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı
Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı
Ünlü şarkıcı cinsel taciz iddialarını reddetti
Ünlü şarkıcı cinsel taciz iddialarını reddetti