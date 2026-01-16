Ferdi Tayfur'un mirasında sular durulmuyor! Yeğeninden vasiyet resti

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının ardından başlayan miras kavgasında sular durulmuyor. Gelecek ay görülecek vasiyet davası öncesinde, Tayfur’un çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı, sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz aylarda Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt, babalarının yeğeni Nilüfer Gözalıcı hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu. Ancak savcılık, Gözalıcı aleyhine açılan soruşturmada "kovuşturmaya gerek yoktur" kararı verdi. Tayfur’un çocuklarının bu karara yaptığı itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt

Ufuk Özkan nakil bekliyor

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Nilüfer Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur ile olan yakınlığını vurgulayarak kendisine yönelik suçlamalara yanıt verdi. Gözalıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Dayım Ferdi Tayfur ile son 15 yıldır bir fiil beraber yaşıyorduk. Adımı ve sevgili dayım Ferdi Tayfur'u asılsız iddia ve iftiralar ile karalamaya ve kötülemeye çalışan, bu doğrultuda kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan adı geçen muhataplar hakkında her türlü cezai ve hukuki işlemleri başlatacağım. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiraların hepsi için hukuk önünde hesap soracağım."

Ferdi Tayfur ve yeğeni Nilüfer Gözalıcı

Güllü'nün oğlu babasını sildi

"HER ŞEY DAYIMIN ARZU ETTİĞİ ŞEKİLDE İLERLEYECEK"

Gözalıcı, vasiyet sürecine ilişkin de net mesaj verdi:

"Ben dayımın elinde büyüdüm. Evliliğim süresi boyunca ve sonrası hep dayımla beraberdim. O benim canımdı. Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek."

VASİYETTE YER ALMAMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi’nde açıklanan vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı.

Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı.

Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti. Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın yer almadığı ortaya çıkmıştı.