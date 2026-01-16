Ankaralı Turgut'un miras davasında karar! 4 çocuğunu evlatlıktan reddetmişti

2024’te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut’un, ölümünden kısa süre önce 4 çocuğunu evlatlıktan reddetmesinin ardından açılan miras davası sonuçlandı.

15 Aralık 2024 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Ankaralı Turgut'un (Turgut Karataş) vefatının ardından çocukları arasında başlayan miras davasında karar çıktı.

Ölmeden kısa bir süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddeden merhum sanatçının mirasına ilişkin açılan tereke davası sonuçlandı.

YARDIM PARALARI KRİZ ÇIKARMIŞTI

Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralarla ilgili kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla bir gerilim yaşamıştı. Sanatçı, toplanan paraları istedikleri gerekçesiyle çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

18 MİLYON TL PARA TOPLANDI İDDİASI

Show Haber'de yer alan habere göre, sanatçının vefatının ardından, evlatlıktan reddedilen 4 kardeş, babalarının mirasının tespiti ve paylaştırılması için Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı.

Kardeşler, babalarının tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek bu paradan pay talep etti. Ancak mahkeme tarafından yapılan incelemeler sonucunda, toplanan paranın iddia edildiği gibi 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğu belirlendi.

"BABAMDAN BANA 300 BİN TL BORÇ KALDI"

Açılan dava sonuçlandı ve davayı Eylem Boran kazandı. Boran, yaptığı açıklamada babasına verdiği sözü tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık. Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı."

TEREKE DAVASI NEDİR?

Tereke davası, ölen kişinin mirasının, mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

