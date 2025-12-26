Hülya Avşar'ın dizisinden yeni kareleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
4 yıl sonra televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın, tesettürlü bir karaktere hayat verdiği dizisinden yeni kareleri ortaya çıktı.

Son olarak 2021 yılında Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, 4 yıllık bir aranın ardından Aynı Yağmur Altında ile setlere dönüş yaptı.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu dizide, Hülya Avşar'ın tesettürlü bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

hulya-avsarin-dizisinden-yeni-kareleri-ortaya-cikti-2.jpeg

SETTEN YENİ KARELER

Hülya Avşar, dizide Ali Aydan’ın halası olan Fazilet karakterini canlandırıyor. Hikayenin akışında belirleyici bir rolü olan Fazilet, otoriter ve dominant kişiliğiyle öne çıkan, sert bir kadın figürü olarak tanımlanıyor.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, setten Hülya Avşar'ın yeni kareleri paylaşıldı.

hulya-avsarin-dizisinden-yeni-kareleri-ortaya-cikti-1.jpeg

Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizide Hülya Avşar'a, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan gibi isimler eşlik ediyor.

hulya-avsarin-dizisinden-yeni-kareleri-ortaya-cikti-3.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

