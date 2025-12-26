Hülya Avşar'ın dizisinden yeni kareleri ortaya çıktı

Son olarak 2021 yılında Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, 4 yıllık bir aranın ardından Aynı Yağmur Altında ile setlere dönüş yaptı.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu dizide, Hülya Avşar'ın tesettürlü bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

SETTEN YENİ KARELER

Hülya Avşar, dizide Ali Aydan’ın halası olan Fazilet karakterini canlandırıyor. Hikayenin akışında belirleyici bir rolü olan Fazilet, otoriter ve dominant kişiliğiyle öne çıkan, sert bir kadın figürü olarak tanımlanıyor.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken, setten Hülya Avşar'ın yeni kareleri paylaşıldı.

Başrolünde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizide Hülya Avşar'a, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan gibi isimler eşlik ediyor.