Hazal Kaya yüzündeki değişimin nedenini açıkladı: Ölüyorum sandım!

Hazal Kaya yüzündeki değişimin nedenini açıkladı: Ölüyorum sandım!
Yayınlanma:
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olan Hazal Kaya, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, yüzündeki değişimin bir sağlık sorunundan kaynaklandığını belirtti.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, aylar önce katıldığı bir davette objektiflere yansıyan görüntüsüyle dikkat çekmiş, dişlerindeki ve yüz hattındaki farklılık nedeniyle gündem olmuştu.

Aylar sonra bir programa konuk olan Kaya, sosyal medyada çok konuşulan o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu. Yüzündeki değişimin bir zorunluluktan kaynaklandığını açıkladı.

new-project-2026-01-19t153254-966.jpg

Arabistan'da Türk rüzgarı: Dünya starlarıyla aynı karede!Arabistan'da Türk rüzgarı

"GENETİK BİR RAHATSIZLIĞIM VAR"

Dişleriyle ilgili yaşadığı bir sağlık sorunu olduğunu belirten Hazal Kaya, "Genetik bir rahatsızlığım var, dişlerim kararıyor. Bu nedenle lamine yaptırdım." dedi.

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde herhangi bir anormallik hissetmediğini belirten ünlü oyuncu, yakın çevresinden de olumsuz bir geri dönüş almadığı için durumu fark etmediğini söyledi.

Dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikteki fotoğraf ve videolardan gördüğünü belirten Kaya, "Sonra ben de şaşırdım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

hazal-kaya-dis.webp

Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyorÜnlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı

"CANIM ÇIKTI, ÖLÜYORUM SANDIM"

Dişlerini söktürme kararı alan Hazal Kaya, bu işlemin sandığından çok daha sancılı olduğunu vurguladı.

Çok zorlandığını ifade eden ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı, "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş." diyerek anlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Magazin
Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu
Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu
Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyor
Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyor