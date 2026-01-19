Hazal Kaya yüzündeki değişimin nedenini açıkladı: Ölüyorum sandım!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, aylar önce katıldığı bir davette objektiflere yansıyan görüntüsüyle dikkat çekmiş, dişlerindeki ve yüz hattındaki farklılık nedeniyle gündem olmuştu.

Aylar sonra bir programa konuk olan Kaya, sosyal medyada çok konuşulan o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu. Yüzündeki değişimin bir zorunluluktan kaynaklandığını açıkladı.

"GENETİK BİR RAHATSIZLIĞIM VAR"

Dişleriyle ilgili yaşadığı bir sağlık sorunu olduğunu belirten Hazal Kaya, "Genetik bir rahatsızlığım var, dişlerim kararıyor. Bu nedenle lamine yaptırdım." dedi.

Dişlerini yaptırdığı ilk dönemlerde herhangi bir anormallik hissetmediğini belirten ünlü oyuncu, yakın çevresinden de olumsuz bir geri dönüş almadığı için durumu fark etmediğini söyledi.

Dişlerinin büyük durduğunu katıldığı etkinlikteki fotoğraf ve videolardan gördüğünü belirten Kaya, "Sonra ben de şaşırdım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"CANIM ÇIKTI, ÖLÜYORUM SANDIM"

Dişlerini söktürme kararı alan Hazal Kaya, bu işlemin sandığından çok daha sancılı olduğunu vurguladı.

Çok zorlandığını ifade eden ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı, "Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yaptırmak daha zormuş." diyerek anlattı.