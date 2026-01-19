Arabistan'da Türk rüzgarı: Dünya starlarıyla aynı karede!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve dünya çapında pek çok yıldızı bir araya getiren Joy Awards, bu yıl birçok Türk oyuncuyu da kırmızı halıda ağırladı.

Sinema, müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturan törende, Türkiye'den Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç ve Halit Ergenç gibi isimler yer aldı.

KATY PERRY VE HANDE ERÇEL AYNI KAREDE

Törenin en çok konuşulan olaylarından biri, çekilen hatıra fotoğrafı oldu. Türk oyuncular dünyaca ünlü isimlerle aynı karede yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Araplar Burak Özçivit'i sildi

Sosyal medyada büyük ilgi gören hatıra fotoğrafında Hande Erçel, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç ve Halit Ergenç'in yanında Katy Perry, Millie Bobby Brown, Oscar Isaac, Shah Rukh Khan ve Lee Jung-jae gibi ünlü isimler yer aldı.