Araplar Burak Özçivit'i sildi
Yayınlanma:
Suudi Arabistan'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in bu yıl Joy Awards'a davet edilmemesi dikkat çekti. Özçivit'in geçen yıl yaşananlardan dolayı davetli listesinden çıkarıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve dünya yıldızlarını bir araya getiren Joy Awards, bu yıl da görkemli bir törene ev sahipliği yaptı.

Ancak törende gözler, Arap coğrafyasının en sevilen Türk oyuncularının başında gelen Burak Özçivit’i aradı. Her yıl Orta Doğu’da açılışlardan davetlere koşan ünlü oyuncunun bu yılki yokluğu, beraberinde iddiaları getirdi.

ORGANİZASYONUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Burak Özçivit’in bu yılki törende yer almamasının arkasında geçtiğimiz yıl yaşanan bir kriz yatıyor. İddialara göre Özçivit, geçen yıl eşi Fahriye Evcen ile katıldığı Joy Awards töreninde kendilerine ayrılan yeri beğenmedi.

Rahatsızlığını sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel bir paylaşımla dile getiren ünlü oyuncu, kısa bir süre sonra bu paylaşımını silse de organizasyon yönetiminin tepkisini çekti.

Yaşananların ardından, organizasyon komitesinin Burak Özçivit’i bu yılki davetli listesinden çıkardığı ve bir anlamda kara listeye aldığı öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

