Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı
Yayınlanma:
Avusturya'da sürdürdüğü detoks sürecinde sessizliğini bozan oyuncu Müge Boz, yaklaşık 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü oyuncu Müge Boz, uzun yıllardır sakladığı hastalığını ilk kez paylaştı.

Hastalığını uzun yıllar boyunca kabullenemediğini söyleyen Boz, yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Özellikle yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Avusturya'da detoks kampına gitme amacının da sağlık olduğunu vurguladı.

muge-boz-hastalik.jpg

Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayızTarkan'dan Mabel Matiz'e: Yanındayız

"YILLARCA SAKLADIM KABULLENEMEDİM"

Müge Boz, yaşadığı süreci ve duygularını şu ifadelerle aktardı:

  • "Bu videoyu nasıl çektim, hala bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. ‘Öldürmez ama süründürür’ derler kendisi için. Sedef hastalığı.
  • Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoksa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim.
  • Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim. Otoimmün hastalıklarla ilgili daha çok konuşabiliriz isterseniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Magazin
Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayız
Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayız
Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!
Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!