Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı
Yayınlanma:
Avusturya'da sürdürdüğü detoks sürecinde sessizliğini bozan oyuncu Müge Boz, yaklaşık 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü oyuncu Müge Boz, uzun yıllardır sakladığı hastalığını ilk kez paylaştı.
Hastalığını uzun yıllar boyunca kabullenemediğini söyleyen Boz, yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.
Özellikle yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Avusturya'da detoks kampına gitme amacının da sağlık olduğunu vurguladı.
"YILLARCA SAKLADIM KABULLENEMEDİM"
Müge Boz, yaşadığı süreci ve duygularını şu ifadelerle aktardı:
- "Bu videoyu nasıl çektim, hala bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. ‘Öldürmez ama süründürür’ derler kendisi için. Sedef hastalığı.
- Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoksa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim.
- Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim. Otoimmün hastalıklarla ilgili daha çok konuşabiliriz isterseniz."