Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü oyuncu Müge Boz, uzun yıllardır sakladığı hastalığını ilk kez paylaştı.

Hastalığını uzun yıllar boyunca kabullenemediğini söyleyen Boz, yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Özellikle yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Avusturya'da detoks kampına gitme amacının da sağlık olduğunu vurguladı.

Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Yanındayız

"YILLARCA SAKLADIM KABULLENEMEDİM"

Müge Boz, yaşadığı süreci ve duygularını şu ifadelerle aktardı: