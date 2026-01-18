Tuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldı

Tuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldı
Yayınlanma:
Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kazdağları'nda uzun yıllar yaşadığı evi ve sanat dünyasının buluşma noktası olarak bilinen Zeytinbağı Oteli satışa çıkarıldı.

"Ramiz Dayı" karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Kazdağları'ndaki özel konutu ve Zeytinbağı Oteli satışa sunuldu.

Merhum sanatçının yaşamına ve sanatsal üretimlerine tanık olan bu yapılar, mimari niteliklerinin yanı sıra taşıdıkları kültürel mirasla da öne çıkıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde konumlanan taşınmazlar, Kurtiz'in doğa, edebiyat ve sanatla iç içe geçen yaşamından izler sunuyor.

tuncel-kurtizin-evi-ve-oteli-satisa-cikarildi-2-001.webp

Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı20 yıldır sakladığı hastalığını açıkladı

Geçmişte çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yapan Zeytinbağı Oteli, taşıdığı tarihsel misyon ve sanatsal kimliğiyle ön plana çıkıyor.

KÜLTÜREL MİRASI KORUYABİLECEK KİŞİLERE DEVREDİLECEK

Oda TV'nin haberine göre, satışa çıkarılan taşınmazların, Tuncel Kurtiz'in kültürel mirasını ve Kazdağları'nın özgün dokusunu muhafaza edebilecek nitelikteki kişi veya kurumlara devredilmesi hedefleniyor.

tuncel-kurtizin-evi-ve-oteli-satisa-cikarildi-3-001.webp

Satış sürecinin profesyonel bir titizlikle yürütüldüğü kaydedilirken, mülklere ilişkin bilgilerin randevu usulüyle paylaşılacağı bildirildi.

tuncel-kurtizin-evi-ve-oteli-satisa-cikarildi-4-001.webp

tuncel-kurtizin-evi-ve-oteli-satisa-cikarildi-5-001.webp

tuncel-kurtizin-evi-ve-oteli-satisa-cikarildi-1-001.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Magazin
Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı
Ünlü oyuncu Müge Boz 20 yıldır sakladığı hastalığını ilk kez açıkladı
Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayız
Tarkan'dan Mabel Matiz'e: Tüm desteğimizle yanındayız