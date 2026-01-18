Tuncel Kurtiz'in evi ve oteli satışa çıkarıldı

"Ramiz Dayı" karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Kazdağları'ndaki özel konutu ve Zeytinbağı Oteli satışa sunuldu.

Merhum sanatçının yaşamına ve sanatsal üretimlerine tanık olan bu yapılar, mimari niteliklerinin yanı sıra taşıdıkları kültürel mirasla da öne çıkıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerinde konumlanan taşınmazlar, Kurtiz'in doğa, edebiyat ve sanatla iç içe geçen yaşamından izler sunuyor.

20 yıldır sakladığı hastalığını açıkladı

Geçmişte çok sayıda sanatçıya ev sahipliği yapan Zeytinbağı Oteli, taşıdığı tarihsel misyon ve sanatsal kimliğiyle ön plana çıkıyor.

KÜLTÜREL MİRASI KORUYABİLECEK KİŞİLERE DEVREDİLECEK

Oda TV'nin haberine göre, satışa çıkarılan taşınmazların, Tuncel Kurtiz'in kültürel mirasını ve Kazdağları'nın özgün dokusunu muhafaza edebilecek nitelikteki kişi veya kurumlara devredilmesi hedefleniyor.

Satış sürecinin profesyonel bir titizlikle yürütüldüğü kaydedilirken, mülklere ilişkin bilgilerin randevu usulüyle paylaşılacağı bildirildi.