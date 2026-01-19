Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyor

İngiliz şarkıcı Morrissey, son dönemde peş peşe gelen iptal haberleriyle dikkat çekiyor.

İsrail'e verdiği destek nedeniyle sosyal medyada oluşan tepki sonrası Morrissey'in, 6 Aralık İstanbul ve 19 Aralık Ankara konserleri iptal edilmişti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan yeni bir iptal haberi daha geldi.

SAATLER KALA KONSER İPTAL EDİLDİ

66 yaşındaki ünlü şarkıcı, son olarak Atlanta'da vereceği konserini sahneye çıkmasına sadece saatler kala iptal ettiğini duyurdu.

Konser organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, kararın tamamen tıbbi tavsiye üzerine ve sanatçının sağlığı göz önünde bulundurularak alındığı vurgulandı. Tüm bilet ücretlerinin iade edileceği açıklandı.

ÇOK SAYIDA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Morrissey'in reçeteli bir ilaca karşı olumsuz reaksiyon göstermesi nedeniyle St. Louis ve San Diego konserleri de geçtiğimiz günlerde listeden çıkarılmıştı.

Morrissey 8-22 Kasım tarihleri arasında Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima ve Bogota’da vereceği tüm Güney Amerika konserlerini de sağlık gerekçesiyle iptal etmişti.