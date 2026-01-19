Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyor

Ünlü şarkıcı yine sahneye çıkamadı: Türkiye'den sonra peş peşe iptaller sürüyor
Yayınlanma:
Türkiye konserleri daha önce iptal edilen Morrissey, bu kez de Atlanta’daki konserini sahneye çıkmasına saatler kala iptal etti.

İngiliz şarkıcı Morrissey, son dönemde peş peşe gelen iptal haberleriyle dikkat çekiyor.

İsrail'e verdiği destek nedeniyle sosyal medyada oluşan tepki sonrası Morrissey'in, 6 Aralık İstanbul ve 19 Aralık Ankara konserleri iptal edilmişti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan yeni bir iptal haberi daha geldi.

morrissey-iptal.webp

Arabistan'da Türk rüzgarı: Dünya starlarıyla aynı karede!Arabistan'da Türk rüzgarı

SAATLER KALA KONSER İPTAL EDİLDİ

66 yaşındaki ünlü şarkıcı, son olarak Atlanta'da vereceği konserini sahneye çıkmasına sadece saatler kala iptal ettiğini duyurdu.

Konser organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, kararın tamamen tıbbi tavsiye üzerine ve sanatçının sağlığı göz önünde bulundurularak alındığı vurgulandı. Tüm bilet ücretlerinin iade edileceği açıklandı.

morrissey.webp

Ünlü oyuncudan Gucci itirafı: Fazla kilolu bulunduğu için kovulmuş!Fazla kilolu bulunduğu için kovulmuş!

ÇOK SAYIDA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Morrissey'in reçeteli bir ilaca karşı olumsuz reaksiyon göstermesi nedeniyle St. Louis ve San Diego konserleri de geçtiğimiz günlerde listeden çıkarılmıştı.

Morrissey 8-22 Kasım tarihleri arasında Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima ve Bogota’da vereceği tüm Güney Amerika konserlerini de sağlık gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
Magazin
Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu
Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem oldu
Hazal Kaya yüzündeki değişimin nedenini açıkladı: Ölüyorum sandım!
Hazal Kaya yüzündeki değişimin nedenini açıkladı: Ölüyorum sandım!