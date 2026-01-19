Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Ashton Kutcher, modellik yaptığı dönem ile ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Şu an 47 yaşında olan ünlü aktör, kariyerinin başlarında yaşadığı kovulma anısını ilk kez paylaştı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Röportaj sırasında mükemmellik algısı ve dış görünüş baskısı üzerine konuşan Kutcher, podyumlara adım attığı dönemde yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Gucci'nin kampanyası için İtalya'ya uçtuğunu belirten oyuncu, o dönem yaklaşık 80 kilo olduğunu ifade etti. Kutcher, podyuma çıkmaya hazırlanırken Tom Ford'un kendisini "fazla kilolu" bularak işine son verdiğini açıkladı.

"ONUN VİZYONUNA UYGUN DEĞİLDİM"

Yaşanan bu olaya rağmen Tom Ford ile şu an bir sorunu olmadığını vurgulayan Kutcher, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu durum hakkında birlikte gülüyoruz. O gün aradığı spesifik bir görüntü vardı ve ben onun gözündeki doğru seçenek değildim. Bu durum benim değersiz olduğum anlamına gelmiyordu; sadece o an için onun vizyonuna uygun değildim."

"HOŞUNUZA GİTMEYEN BİR ŞEYLER MUTLAKA BULURSUNUZ"

Modellik yaptığı yıllarda dünyanın en çekici insanlarıyla bir arada çalıştığını belirten ünlü aktör, dış görünüşün insanı güvensizliklerden kurtarmadığını savundu. Herkesin fiziksel bir kaygısı olduğunu belirten Kutcher, "Aynaya yeterince uzun süre bakarsanız, hoşunuza gitmeyen bir şeyler mutlaka bulursunuz" dedi.

YENİ ROLÜYLE GERİ DÖNÜYOR

Kariyerine oyunculukla devam eden Kutcher, bu ay sonunda prömiyeri yapılacak olan ve bir teknoloji milyarderini canlandırdığı korku-gerilim türündeki yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.