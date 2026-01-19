Aslan Kral'ın efsane yönetmeni hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Aslan Kral başta olmak üzere Küçük Deniz Kızı, Güzel ve Çirkin gibi unutulmaz animasyonlara imza atan Oscar adaylı yönetmen Roger Allers, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Animasyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan, Oscar adaylığı bulunan ABD'li yönetmen Roger Allers, 76 yaşında vefat etti. Allers’ın ölümü, sinema dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Allers'ın uzun yıllar bünyesinde çalıştığı Walt Disney şirketinin CEO'su Robert Iger, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Iger, paylaşımında Allers’ı "yaratıcı bir vizyoner" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Allers, Disney'e yaptığı sayısız katkı ile gelecek nesiller boyunca yaşayacak olan yaratıcı bir vizyonerdi.

Güçlü bir hikaye anlatımının ve karakter yaratımının nasıl zamansız olabileceğini kanıtlayan çalışmalar yaptı. Kalplerimiz onun ailesiyle birlikte."

ANİMASYONUN ALTIN ÇAĞINA İMZA ATTI

1994 yapımı "Aslan Kral" ile dünya çapında bir fenomene imza atan Allers, sinema klasikleri arasına giren pek çok yapımda kilit roller üstlendi.

Efsane yönetmenin filmografisinde yer alan ve bugün birer klasik kabul edilen projelerden bazıları şunlar:

  • Aslan Kral
  • Küçük Deniz Kızı
  • Güzel ve Çirkin
  • Alaaddin
  • Tron

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

