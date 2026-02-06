Ferdi Tayfur'un torunu ateş püskürdü: Mezar ziyareti ortalığı karıştırdı

Yayınlanma:
Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde yapılan mezar ziyareti aile içindeki gerilimi yeniden alevlendirdi. Usta sanatçının torunu Emirhan Turanbayburt, sosyal medya paylaşımıyla babası ve halalarına ateş püskürdü.

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından sanatçının mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladığı, kalan kısmın ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Ancak vasiyette sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un isimlerinin yer almaması aile içinde gerilime neden olmuş, iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.

Süreçte Tuğçe Tayfur, "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti. Tayfur daha sonra iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak destek istemişti.

Ablaları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul ile barıştığını açıklayan Tayfur, kardeşi Taha’nın ise babasının yeğenlerinin etkisi altında olduğu için kendilerinden uzak durduğunu öne sürmüştü.

Ailedeki gerilim, Tuğçe Tayfur’un ablaları ve abisiyle birlikte Ferdi Tayfur’un mezarını ölüm yıldönümünde ziyaret etmesinin ardından yeniden alevlendi. Söz konusu ziyarete, Ferdi Tayfur’un Timur Turanbayburt’tan olan torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert tepki geldi.

"ALÇALIN BAKALIM, UTANIYORUM SİZDEN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın dedesine yaşarken küfür ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız."

Öte yandan Taha’nın, babasının ölüm yıldönümünde düzenlenen anmaya abla ve abileriyle farklı bir zamanda katıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

