Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor: Tarih belli oldu

Sahnedeki eşsiz yorumu ile bir döneme damga vuran, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Özbeğen'in hayatı, vefatından 13 yıl sonra sinema filmi oluyor.

Özbeğen’in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyan "Bir Yalnızlık Senfonisi" adlı filmde; sahne ışıklarının ardındaki yalnızlık, neşe, kırılganlık ve incelikli direniş de anlatılacak. Film, Özbeğen’in sadece bir müzisyen değil, yaşadığı dönemin kültürel hafızasında özel yere sahip bir figür olduğunu vurguluyor.

TÜM MAL VARLIĞINI TÜRK EĞİTİM VAKFI’NA BAĞIŞLAMIŞTI

Tüm mirasını gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Ferdi Özbeğen’in yaşam öyküsünü konu alan film, vakfın iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Projeye Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen danışmanlık yapıyor.

Dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yeniden kurmayı amaçlayan film, görkemli prodüksiyonu ve tutkulu anlatımıyla, bir sanatçının sahnedeki ışıltısının arkasında duran insani hikayeyi sinemaya taşıyacak. Ferdi Özbeğen’in hayatını anlatan film, 2027 yılında vizyona girecek.

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı filmin senaryosu ise Yiğit Güralp imzası taşıyor.