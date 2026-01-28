Demet Akalın Murat Boz'u sildi

Demet Akalın Murat Boz'u sildi
Yayınlanma:
Murat Boz’un Blok3’e destek veren açıklamalarının ardından, daha önce rapçiyle yaşadığı gerilimle gündeme gelen Demet Akalın, ünlü şarkıcıyı Instagram’dan sildi.

Ünlü rapçi Blok3'ün şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasıyla başlayan kriz, Demet Akalın ve Murat Boz'u karşı karşıya getirdi.

Murat Boz'un Blok3'e destek olan açıklamalarının ardından Demet Akalın, ünlü şarkıcıyı sosyal medya hesabından sildi.

demetakalin-2.webp

Blok3 isyan etti: Bu işin arkasında kim var?Blok3 isyan etti: Bu işin arkasında kim var?

MURAT BOZ'DAN BLOK3'E DESTEK

Blok3'ün şarkılarının "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) ile kaldırılması ve sonrasında rapçinin "Bu işin arkasında kim var çıkacak" diyerek gösterdiği sert tepki gündemdeki yerini korurken; Murat Boz konuyla ilgili bir etkinlikte muhabirlere konuştu. Boz, şu ifadeleri kullandı:

  • "Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var.
  • Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım."

g-u4jdjxcaa3pt5.jpg

Beyaz'ın yeni programında kriz! O ismin işine son verildiBeyaz'ın yeni programında kriz!

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Blok3 ile daha önce Spotify'da "bot basma" iddiaları nedeniyle gerilim yaşayan Demet Akalın, Murat Boz'un bu açıklamalarının ardından dikkat çeken bir hamle yaptı. Boz'u Instagram hesabından takip etmeyi bırakan Akalın, ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Akalın, "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar." yazan bir görseli sosyal medya hesabında paylaştı.

gfgfdgfgfdgfdgfd.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

