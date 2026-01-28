Blok3 isyan etti: Bu işin arkasında kim var?

Türk rap müziğinin son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Blok3'ün başta Obsesif albümü olmak üzere birçok şarkısı, geçtiğimiz saatlerde Spotify’dan kaldırıldı.

Yaşanan bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü rapçiden sert bir açıklama geldi.

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Şarkılarının platformdan silindiğini fark eden Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın bir teknik aksaklık değil, bilinçli bir saldırı olduğunu savundu. Sert ifadeler kullanan ünlü rapçi, durumun peşini bırakmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle.

Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum.

Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun.

Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

SAHTE CLAIM İDDİASI

Blok3, yaptığı açıklamada şarkıların "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) yöntemiyle kaldırıldığını ve e-posta hesabının ele geçirilmiş olabileceğini belirtti.

"BAZILARININ SEVİNCİ KISA SÜRDÜ"

Blok3, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda şarkıların tekrar yayına alındığını belirtti. Ünlü rapçi, son paylaşımında şu ifadeleri kullanarak göndermede bulundu:

"Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler."