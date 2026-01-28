Blok3 isyan etti: Bu işin arkasında kim var?

Blok3 isyan etti: Bu işin arkasında kim var?
Yayınlanma:
Çok sayıda şarkısının Spotify’dan kaldırılmasına isyan eden ünlü rapçi Blok3, sürecin hukuki boyuta taşınacağını belirtti.

Türk rap müziğinin son dönemdeki en popüler isimlerinden biri olan Blok3'ün başta Obsesif albümü olmak üzere birçok şarkısı, geçtiğimiz saatlerde Spotify’dan kaldırıldı.

Yaşanan bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü rapçiden sert bir açıklama geldi.

blok-3.webp

Şarkıcı Alya'nın uyuşturucu test sonucu çıktıŞarkıcı Alya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Şarkılarının platformdan silindiğini fark eden Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın bir teknik aksaklık değil, bilinçli bir saldırı olduğunu savundu. Sert ifadeler kullanan ünlü rapçi, durumun peşini bırakmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

  • "Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle.
  • Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum.
  • Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun.
  • Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

blok3.webp

Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafıHazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı

SAHTE CLAIM İDDİASI

Blok3, yaptığı açıklamada şarkıların "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) yöntemiyle kaldırıldığını ve e-posta hesabının ele geçirilmiş olabileceğini belirtti.

"BAZILARININ SEVİNCİ KISA SÜRDÜ"

Blok3, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda şarkıların tekrar yayına alındığını belirtti. Ünlü rapçi, son paylaşımında şu ifadeleri kullanarak göndermede bulundu:

"Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Magazin
Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdular
Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdular
Müjdat Gezen'in acı günü: Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı
Müjdat Gezen'in acı günü: Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı