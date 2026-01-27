Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı

"Kuzey Güney", "Medcezir", "Alev Alev" ve "Hayat Bugün" gibi pek çok yapımda rol alan Hazar Ergüçlü, kariyerindeki dönüşümü ve İnci Taneleri'ndeki Dilber karakterini anlattı.

Stratejik kararlar vermektense sezgileriyle hareket ettiğini söyleyen Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’dan gelen teklifin kendisi için bir kırılma noktası olduğunu itiraf etti.

Hazar Ergüçlü, Dilber karakterinin bu kadar ses getirmesinde senaryonun etkisine dikkat çekti. Metni okurken hiçbir soru işareti yaşamadığını belirten oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın yazarlığını şu sözlerle değerlendirdi:

"Okurken hiç takılmadığım, soru işareti yaşamadığım bir metindi. İyi yazılmış bir metin oyuncu için nadir bulunan bir şans."

Erdoğan ile aynı sahneyi paylaşmayı "canlı bir okul" olarak nitelendiren Ergüçlü, onunla çalışmanın mesleki açıdan büyük bir deneyim olduğunu vurguladı.

DİLBER KARAKTERİNE NASIL HAZIRLANDI?

Dizideki dans sahneleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu, bu sürece koreograf Elif Erol ile profesyonel bir eğitim alarak hazırlandığını belirtti. Kendi günlük yaşamında sade bir tarzı olduğunu ifade eden Ergüçlü, Dilber sayesinde feminen yönünün daha görünür kılındığını dile getirdi.