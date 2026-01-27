Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı

Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan itirafı
Yayınlanma:
İnci Taneleri’nin yeni sezonu öncesinde başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, canlandırdığı Dilber karakteri ve Yılmaz Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kuzey Güney", "Medcezir", "Alev Alev" ve "Hayat Bugün" gibi pek çok yapımda rol alan Hazar Ergüçlü, kariyerindeki dönüşümü ve İnci Taneleri'ndeki Dilber karakterini anlattı.

Stratejik kararlar vermektense sezgileriyle hareket ettiğini söyleyen Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’dan gelen teklifin kendisi için bir kırılma noktası olduğunu itiraf etti.

hazar-ergucluden-yilmaz-erdogan-itirafi-2.webp

Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay olduDünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı

Hazar Ergüçlü, Dilber karakterinin bu kadar ses getirmesinde senaryonun etkisine dikkat çekti. Metni okurken hiçbir soru işareti yaşamadığını belirten oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın yazarlığını şu sözlerle değerlendirdi:

"Okurken hiç takılmadığım, soru işareti yaşamadığım bir metindi. İyi yazılmış bir metin oyuncu için nadir bulunan bir şans."

hazar-ergucluden-yilmaz-erdogan-itirafi-3.webp

Erdoğan ile aynı sahneyi paylaşmayı "canlı bir okul" olarak nitelendiren Ergüçlü, onunla çalışmanın mesleki açıdan büyük bir deneyim olduğunu vurguladı.

Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyorTarkan'dan dev sürpriz

DİLBER KARAKTERİNE NASIL HAZIRLANDI?

Dizideki dans sahneleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu, bu sürece koreograf Elif Erol ile profesyonel bir eğitim alarak hazırlandığını belirtti. Kendi günlük yaşamında sade bir tarzı olduğunu ifade eden Ergüçlü, Dilber sayesinde feminen yönünün daha görünür kılındığını dile getirdi.

hazar-ergucluden-yilmaz-erdogan-itirafi-4.webp

Kaynak:DHA

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Magazin
Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay oldu
Dünyaca ünlü yıldız Uzungöl'e hayran kaldı: Paylaşımı olay oldu
Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor
Tarkan'dan dev sürpriz: Cem Yılmaz'dan sonra o geliyor