Şarkıcı Alya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan şarkıcı Alya'nın uyuşturucu testinin sonucu çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Alya Şahinler de gözaltına alınmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Alya Şahinler, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Burak Doğan'ın haberine göre, ünlü şarkıcının uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
"KENDİMDEN EMİNİM" DEMİŞTİ
Alya Şahinler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
- "Ben gerçekten çocukluğumdan beridir hiçbir şekilde onaylamıyorum, aşırı derecede karşıyım böyle şeylere.
- Benim arkadaş çevrem olsun, beraber görüştüğüm insanlar, takıldığım yerler olsun; bu konudan uzak bir şekilde hep seçmeye çalıştım. Ama tabii ki günün sonunda bu ülkenin bir vatandaşıyım herkes gibi. Devletimiz istedi, ben de icabet ettim. Eğer bir daha çağırırlarsa da çakı gibi hazır bir yerdeyim.
- Hiç heyecanla beklediğim bir sonuç değil çünkü ben zaten kendimden eminim, yakın çevrem benden emin. O yüzden de en azından sonuç çıktığı zaman beni seven insanlar da bu sonuçtan emin olacaklar. Sırf o yüzden bekliyorum sonucu açıkçası."