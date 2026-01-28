Beyaz'ın yeni programında kriz! O ismin işine son verildi

Yıllar sonra ekranlara dönen Beyazıt Öztürk, 3 milyon TL ödüllü Beyaz’la Joker adlı yarışma programıyla izleyici karşısına çıktı. Ancak programın yayınlanan bölümlerinin ardından elde edilen reyting sonuçlarının kanal yönetiminin beklentilerini karşılamadığı belirtildi.

İzlenme oranlarının istenilen seviyeye ulaşamaması, programın yapım ekibinde kriz iddialarını da gündeme getirdi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yaşanan bu reyting düşüşünün ardından faturanın programın yönetmenine kesildiği ve Ahmet Zafer Demirci’nin görevine son verildiği belirtildi.

"NEYSE Kİ SEKTÖR KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

İşine son verilen yönetmen Ahmet Zafer Demirci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı. Demirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor."

