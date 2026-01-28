Beyaz'ın yeni programında kriz! O ismin işine son verildi

Beyaz'ın yeni programında kriz! O ismin işine son verildi
Yayınlanma:
Beyazıt Öztürk’ün yeni programı beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Reytinglerdeki düşüşün ardından yönetmen Ahmet Zafer Demirci'nin işine son verildi.

Yıllar sonra ekranlara dönen Beyazıt Öztürk, 3 milyon TL ödüllü Beyaz’la Joker adlı yarışma programıyla izleyici karşısına çıktı. Ancak programın yayınlanan bölümlerinin ardından elde edilen reyting sonuçlarının kanal yönetiminin beklentilerini karşılamadığı belirtildi.

İzlenme oranlarının istenilen seviyeye ulaşamaması, programın yapım ekibinde kriz iddialarını da gündeme getirdi.

beyazla-joker.webp

Mustafa Sandal'dan kritik uyarı: Bu dolandırıcılıktır!Mustafa Sandal'dan kritik uyarı!

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yaşanan bu reyting düşüşünün ardından faturanın programın yönetmenine kesildiği ve Ahmet Zafer Demirci’nin görevine son verildiği belirtildi.

"NEYSE Kİ SEKTÖR KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

İşine son verilen yönetmen Ahmet Zafer Demirci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı. Demirci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor."

beyazin-yeni-programinda-kriz-o-ismin-isine-son-verildi.jpg

Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdularTarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Magazin
Mustafa Sandal'dan kritik uyarı: Bu dolandırıcılıktır!
Mustafa Sandal'dan kritik uyarı: Bu dolandırıcılıktır!
Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdular
Tarkan konserinde sürpriz üstüne sürpriz! Geceye damga vurdular