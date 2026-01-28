Mustafa Sandal'dan kritik uyarı: Bu dolandırıcılıktır!
Mustafa Sandal, sosyal medyada yayılan ve yapay zeka ile hazırlandığını belirttiği sahte video hakkında takipçilerini uyardı.
Son dönemde yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinin ses ve görüntüsü taklit edilerek hazırlanan sahte bir yatırım videosuna karşı takipçilerini uyardı.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Mustafa Sandal’ın ağzından yatırım tavsiyesi veriliyormuş izlenimi yaratan video hakkında ünlü şarkıcıdan yalanlama geldi.
"ASLI ASTARI YOKTUR"
Sandal, videonun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
- "Sosyal medyada dolaşan bu video, yapay zeka ile yapılmış ve aslı astarı yoktur. Dolandırıcılıktır!
- Lütfen, bu videoya itibar etmeyin. Avukatıma, hukuki süreci başlatması için talimat verdim. Ben asla herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmam.
- Sizlere bir duyurum olursa da kendi sayfamda paylaşırım. Mağduriyet yaşanmaması adına duyurmak istedim."