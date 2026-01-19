Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama

Evrim Akın'dan Asena Keskinci hakkında yeni açıklama
Yayınlanma:
Asena Keskinci'nin, kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdüğü Evrim Akın'dan yeni açıklama geldi. Keskinci ile ilgili konuşan Akın, "Kız kötülük için çabalamış" dedi.

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Keskinci, Akın'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmiş, ayrıca annesiyle babasının boşanmasında Akın'ın payı olduğunu ve yıllardır babasıyla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.

evrim-akin-asena-keskinci.webp

Bu iddiaları yalanlayan ve düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde "Bu bir itibar suikastıdır" diyerek kendini savunan Evrim Akın, Keskinci'nin babasıyla son 3 yıldır ilişki yaşadığını söylemişti.

"KIZ KÖTÜLÜK İÇİN ÇABALAMIŞ"

Bir YouTube kanalına konuk olan Evrim Akın, yeni bir açıklamada bulundu. İddiaların ardından sosyal medyada aldığı tepkiler ile ilgili konuşan Akın, "Sosyal medyadaki kullanıcılar hakiki insanlar değildi, baktık yani araştırdık. Organize olunmuş 'trol'ler ordusuydu. Kız kötülük için çabalamış" ifadelerini kullandı.

evrim-akin-aciklama.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

