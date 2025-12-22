Yapımını Tims&B’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin yayınlanacak 27. bölümünde yaşanacaklar ortaya çıktı.

Hikayede, Eşref tarafından Kadir’in yanına gizlice yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık (Şener Savaş) için çember daralıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, deşifre olan Sadık’a kurulan pusu, karakterin hikayesini noktalarken; usta oyuncu Şener Savaş da bu sahnelerle birlikte diziye veda etmiş olacak.

SETTE PASTALI UĞURLAMA

Şener Savaş için sette bir veda töreni düzenlendi. Usta oyuncunun son sahnesinin çekilmesinin ardından ekip bir araya geldi.

Sette kesilen veda pastası eşliğinde Savaş’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür edildi.