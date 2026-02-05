Eşref Rüya'da mikrodalga kazası: Ünlü oyuncunun eli yandı

Yayınlanma:
Eşref Rüya dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Evden getirdiği mercimek çorbasını mikrodalgada ısıtan Ceren Benderlioğlu'nun üzerine dökülen sıcak çorba nedeniyle eli yandı.

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, set molasında evinden getirdiği mercimek çorbasını ısıtmak istedi.

Mikrodalga fırında ısıtma işlemi bittikten sonra kabın kapağını açan oyuncunun üzerine sıcak çorba döküldü.

esref-ruyada-mikrodalga-kazasi-unlu-oyuncunun-eli-yandi-2.jpeg

SETTE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Meydana gelen kaza sonrası Benderlioğlu’nun eli ağır şekilde yanarken, sette hazır bekleyen ambulans ekipleri duruma müdahale etti. İlk tedavisi set ortamında gerçekleştirilen oyuncu, yaşadığı fiziksel acıya rağmen çekimlere devam etme kararı aldı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Benderlioğlu, yanık yarasıyla mücadele ederken ikinci bir talihsizlik daha yaşadığını duyurdu.

Oyuncu, yanık elini korumaya çalıştığı sırada bir ağaç dalının tam yanık bölgesine gelerek elini çizdiğini ifade etti.

esref-ruyada-mikrodalga-kazasi-unlu-oyuncunun-eli-yandi-1.jpeg

"BU NE BİÇİM NAZAR YA?"

Ünlü oyuncu, paylaştığı videoda duruma şu sözlerle isyan etti:

  • "Sakınan göze çöp batar misali bunu böyle korurken gül ağacının dalı geldi yanığın üstüne... Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim! Kimin gözü bu? Hangi kenafir gözlünün, şeytan...
  • Kimse bana bu şekilde bakıp bana bu nazarı değdiren... Git öteye! Bu ne biçim nazar ya! Hiç beğenmedim bu nazarı, hiç hoşuma gitmedi. Gerçekten hiç hoş değil.
  • Hiç tarzım da değil ya. Böyle nazar mı olur ya? Öldürseydin daha iyiydi. Of! Ne gözmüş anam, kim bu ya? Bulacağım seni, bulacağım o gözünü gözüne geçireceğim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

