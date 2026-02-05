Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, set molasında evinden getirdiği mercimek çorbasını ısıtmak istedi.

Mikrodalga fırında ısıtma işlemi bittikten sonra kabın kapağını açan oyuncunun üzerine sıcak çorba döküldü.

SETTE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Meydana gelen kaza sonrası Benderlioğlu’nun eli ağır şekilde yanarken, sette hazır bekleyen ambulans ekipleri duruma müdahale etti. İlk tedavisi set ortamında gerçekleştirilen oyuncu, yaşadığı fiziksel acıya rağmen çekimlere devam etme kararı aldı.

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Benderlioğlu, yanık yarasıyla mücadele ederken ikinci bir talihsizlik daha yaşadığını duyurdu.

Oyuncu, yanık elini korumaya çalıştığı sırada bir ağaç dalının tam yanık bölgesine gelerek elini çizdiğini ifade etti.

"BU NE BİÇİM NAZAR YA?"

Ünlü oyuncu, paylaştığı videoda duruma şu sözlerle isyan etti: