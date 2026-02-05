Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Şöhreti 50 yaşında yakalamıştı

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Şöhreti 50 yaşında yakalamıştı
Yayınlanma:
İngiliz televizyonunun simge isimlerinden Elizabeth Kelly 104 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerine 40 yılını veren ünlü oyuncu, ilk büyük rolünü alarak şöhreti 50 yaşında yakalamıştı.

İngiliz televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan EastEnders dizisinde Nellie Ellis karakterini canlandıran Elizabeth Kelly, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

1921 yılında dünyaya gelen ve oyunculuk kariyerine 40 yılını veren Elizabeth Kelly’nin vefatı, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Kariyerinin ilk dönemlerinde uzun süre küçük roller üstlenen sanatçı, televizyon dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1971 yılında, 50 yaşındayken gerçekleştirdi.

nlu-oyuncu-hayatini-kaybetti-sohreti-50-yasinda-yakalamisti-1.jpg

2007'DE EMEKLİ OLDU

Şöhreti kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yakalamasına rağmen Kelly, Britanya’nın çok izlenen yapımlarında önemli roller üstlendi.

EastEnders dizisindeki performansının yanı sıra Coronation Street ve 24 Hour Party People gibi projelerde kamera karşısına geçti. Sanatçı, 2007 yılında profesyonel kariyerini noktalayarak emekliye ayrıldı.

nlu-oyuncu-hayatini-kaybetti-sohreti-50-yasinda-yakalamisti-1.png

Wanda Nara canlı yayına bağlandı: Icardi gerçeğini açıkladıWanda Nara Icardi gerçeğini açıkladı

17 ŞUBAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatının son dönemini Kuzey Yorkshire’da geçiren, ardından ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle bakım evlerinde kalan Kelly'nin cenaze töreninin 17 Şubat tarihinde düzenleneceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Magazin
Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklama
Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklama
Yıldız Tilbe 300 bin dolar bağışlamıştı: Gazze'de inşaat başladı
Yıldız Tilbe 300 bin dolar bağışlamıştı: Gazze'de inşaat başladı