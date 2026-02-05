Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Şöhreti 50 yaşında yakalamıştı

İngiliz televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan EastEnders dizisinde Nellie Ellis karakterini canlandıran Elizabeth Kelly, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

1921 yılında dünyaya gelen ve oyunculuk kariyerine 40 yılını veren Elizabeth Kelly’nin vefatı, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Kariyerinin ilk dönemlerinde uzun süre küçük roller üstlenen sanatçı, televizyon dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1971 yılında, 50 yaşındayken gerçekleştirdi.

2007'DE EMEKLİ OLDU

Şöhreti kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yakalamasına rağmen Kelly, Britanya’nın çok izlenen yapımlarında önemli roller üstlendi.

EastEnders dizisindeki performansının yanı sıra Coronation Street ve 24 Hour Party People gibi projelerde kamera karşısına geçti. Sanatçı, 2007 yılında profesyonel kariyerini noktalayarak emekliye ayrıldı.

17 ŞUBAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatının son dönemini Kuzey Yorkshire’da geçiren, ardından ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle bakım evlerinde kalan Kelly'nin cenaze töreninin 17 Şubat tarihinde düzenleneceği bildirildi.