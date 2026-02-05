Wanda Nara canlı yayına bağlandı: Icardi gerçeğini açıkladı

Wanda Nara canlı yayına bağlandı: Icardi gerçeğini açıkladı
Yayınlanma:
Wanda Nara, canlı yayına bağlanarak Mauro Icardi ile yaşadığı nafaka ve tazminat sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında Mauro Icardi ile devam eden hukuki sürece dair açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, canlı yayına telefonla bağlanarak eski eşiyle arasında yaşananları anlattı. Nara, ünlü avukat Ana Rosenfeld ile yeniden çalışmaya başladığını belirterek Icardi hakkındaki iddialarını sıraladı.

EV SATIŞA ÇIKARILABİLİR

Canlı yayında yaptığı açıklamalarda Nara, Mauro Icardi’nin kızları için ödemesi gereken yaklaşık 600 bin dolarlık nafaka borcu olduğunu öne sürdü.

Bu tutarın tahsili konusunda kararlı olduğunu ifade eden Nara, borcun ödenmemesi durumunda Nordelta’da bulunan lüks konutun satışa çıkarılması için gerekli yasal adımların atılabileceğini belirtti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Wanda Nara, evli oldukları dönemde Icardi’nin çalışmasına izin vermediğini de iddia etti. Bu gerekçeyle ek bir maddi tazminat davası açtığını duyuran Nara, davanın İtalya’da görüldüğünü ve gerekli tüm mali belgelerin mahkemeye sunulduğunu açıkladı.

Nara ayrıca, çocukların sağlık sigortası dışında hiçbir masrafına katkı sağlanmadığını, geçmiş yıllardan kalan sağlık ve nafaka borçlarının biriktiğini savundu.

Kızları Francesca ve Isabella’nın eğitim giderlerine de değinen Nara, çocuklarının yıllık okul masrafının yaklaşık 120 bin dolar olduğunu ve bu tutarı tamamen kendisinin karşıladığını dile getirdi. Ödemelerde gecikme yaşanması durumunda ise yüksek faiz uygulandığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

