Mauro Icardi: 7 milyon euromu çaldı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nara’nın yaptığı "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına, Icardi’den karşılık geldi.

Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia

Arjantinli yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ağır ifadeleri kullandı:

"Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Nişanlım China Suarez'e olan takıntısı nedeniyle 9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması."

Oscar adayları açıklandı

Icardi’nin suçlamalarına Wanda Nara’nın cevabı ise gecikmedi. Nara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum. Senin imajın için çok çaba harcadım, Milano'da yaptığım moda anlaşmaları bana çok maliyete mal oldu. Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim."