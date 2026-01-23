Mauro Icardi: 7 milyon euromu çaldı

Mauro Icardi: 7 milyon euromu çaldı
Yayınlanma:
Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Wanda Nara’yı 7 milyon Euro çalmakla suçlarken, Nara’dan da yanıt gecikmedi.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nara’nın yaptığı "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına, Icardi’den karşılık geldi.

mauro-icardi-7-milyon-euromu-caldi-2.webp

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile ilgili flaş iddiaŞevval Şahin ile ilgili flaş iddia

"BENDEN 7 MİLYON EURO ÇALDI"

Arjantinli yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ağır ifadeleri kullandı:

"Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı. Kendi çöküşünün zirvesinde. Nişanlım China Suarez'e olan takıntısı nedeniyle 9 ve 10 yaşındaki iki kızımızı babalarıyla birlikte olmalarını engellemek için 11 saat tuttu. Asla ailemden biri olamayacak. Tek bağ, çocuklarımın annesi olması."

mauro-icardi-7-milyon-euromu-caldi-3.webp

Oscar adayları açıklandıOscar adayları açıklandı

WANDA NARA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Icardi’nin suçlamalarına Wanda Nara’nın cevabı ise gecikmedi. Nara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük sözleşmeyi yaparken hissettiğim sorumluluk nedeniyle odaklanmanı istiyorum, o zaman beni değerli bulmuştun. Kızlar için her zaman aile olacağız ve onlar için birlikte inşa ettiğimiz kariyerde en iyisini diliyorum. Senin imajın için çok çaba harcadım, Milano'da yaptığım moda anlaşmaları bana çok maliyete mal oldu. Şimdi ise imajın paramparça. Asla seni dolandırmadım ve her zaman kazancım üzerinden vergi ödedim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Magazin
Özge Özpirinçci'den sürpriz Hülya Avşar çıkışı
Özge Özpirinçci'den sürpriz Hülya Avşar çıkışı
Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia
Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia