Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Şevval Şahin’in, yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine Şahin hakkında yakalama kararı da çıkarılmış, Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum."

Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Şahin, Türkiye'ye ayak basmadı.

LONDRA'YA YERLEŞTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sessizliğini koruyan Şevval Şahin’in son hamlesi ise dikkat çekti.

Habertürk'ün haberine göre, Şahin, sosyal medya hesabından İngiltere merkezli dünyaca ünlü bir modellik ajansının bağlantı linkini paylaştı. Bu hamlenin ardından ünlü manken hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve Londra’ya yerleştiği öne sürüldü.

Şevval Şahin, 2018'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilmişti.