Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk açıklama

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a 3 Şubat Salı günü organ nakli yapıldı.

Daha önce Ufuk Özkan ile aynı sette çalışan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör oldu.

Doktorlar, Özkan'ın saatler süren zorlu bir ameliyat geçirdiğini, karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

"YOĞUN BAKIMDAN SERVİSE ÇIKTIK"

Ameliyatın ardından Ufuk Özkan ve donör Salih Kıvırcık'tan ilk kare geldi.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından hem ağabeyi Ufuk Özkan'ın hem de Salih Kıvırcık'ın fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."

"BU KADAR ÇOK SEVİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"

Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan ise yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

Yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaşan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar.

Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz."

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirileceği öğrenildi.