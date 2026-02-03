Son Dakika | 11 saatlik ameliyat sona erdi: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Son dakika haberi... Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın, 11 saatlik organ nakli operasyonu tamamlandı. Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

'Geniş Aile', 'Emret Komutanım' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ufuk Özkan'ın, organ nakli ameliyatı sona erdi.

Operasyonun ardından açıklama yapan Özkan'ın doktorları, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

UFUK ÖZKAN'DAN İYİ HABER

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan aranan dönorun bulunmasının ardından pazartesi gecesi organ nakli ameliyatına alındı.

Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek tarafından gerçekleştirilen 11 saatlik operasyon sona erdi.

yeni-proje-30.jpg
Ufuk Özkan

11 SAATLİK OPERASYON SONA ERDİ

11 saatlik operasyonun ardından, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç şunları söyledi:

"Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz."

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, "Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

