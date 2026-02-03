Son Dakika | 11 saatlik ameliyat sona erdi: Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama

'Geniş Aile', 'Emret Komutanım' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ufuk Özkan'ın, organ nakli ameliyatı sona erdi.

Operasyonun ardından açıklama yapan Özkan'ın doktorları, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan aranan dönorun bulunmasının ardından pazartesi gecesi organ nakli ameliyatına alındı.

Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek tarafından gerçekleştirilen 11 saatlik operasyon sona erdi.

Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi

11 saatlik operasyonun ardından, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç şunları söyledi:

"Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz."