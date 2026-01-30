Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın kaldığı hastanenin Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, Özkan’ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Özkan’ın hem sağlık değerlerinin iyiye gittiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

"22’DEN 14’E DÜŞÜRMEYİ BAŞARDIK"

Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BİR DİZİDE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLAR"

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını belirtti. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, şöyle konuştu:

"Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz."

Donörün kim olduğu ortaya çıktı

"OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLARIMIZA BAŞLADIK"

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgilendirme yapan Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" dedi.