Doğuş'un eşi isyan etti: Kurban olayım geri gel!

Geçtiğimiz haftalarda Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katılan şarkıcı Doğuş ile ilgili Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

RTV mikrofonlarına konuşan Hoşkedem Hidayetkızı, eşine seslenerek geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

Azerbaycan’ın en ünlü kadın spikerlerinden biri olan Hidayetkızı, Doğuş'un yarışmadan ayrılmasını istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet sonuna kadar gitse de ben artık diyorum ki kurban olayım geri gel. Çünkü çocuklar çok ağlıyor. Ve ben de başlıyorum onları sakinleştirmeye. Bu onların dersine, gündelik hayatlarına çok ciddi tesir ediyor. İnanın ki bilseydim, yalvarırdım gitme diye. Ama bu da onun kendi işidir, ben onun işlerine de karışmam."