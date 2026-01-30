Doğuş'un eşi isyan etti: Kurban olayım geri gel!

Doğuş'un eşi isyan etti: Kurban olayım geri gel!
Yayınlanma:
Survivor'a katılan şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek isyan etti. "Kurban olayım geri gel" diyerek eşine çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katılan şarkıcı Doğuş ile ilgili Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

RTV mikrofonlarına konuşan Hoşkedem Hidayetkızı, eşine seslenerek geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu.

"BİLSEYDİM, YALVARIRDIM GİTME DİYE"

Azerbaycan’ın en ünlü kadın spikerlerinden biri olan Hidayetkızı, Doğuş'un yarışmadan ayrılmasını istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet sonuna kadar gitse de ben artık diyorum ki kurban olayım geri gel. Çünkü çocuklar çok ağlıyor. Ve ben de başlıyorum onları sakinleştirmeye. Bu onların dersine, gündelik hayatlarına çok ciddi tesir ediyor. İnanın ki bilseydim, yalvarırdım gitme diye. Ama bu da onun kendi işidir, ben onun işlerine de karışmam."

Doğuş ile Hoşkedem Hidayetkızı, 2014 yılında evlenmiş, 2016 yılında ise Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocuklarını kucaklarına almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

