Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda bir veda yaşanacağı öğrenildi. Cevher karakterinin hikayesinin dramatik bir finalle noktalanacağı belirtildi.

Karaktere hayat veren Nail Kırmızıgül’ün diziden ayrılacak olması dizinin hayranlarını şaşırtırken, dizinin senaristi Ozan Yurdakul’un yaptığı duygusal paylaşım da izleyicide merak uyandırdı.

SENARİSTTEN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Cevher’e veda sahnesine ait bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Yurdakul, paylaşımında Cevher karakterini "Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli kötü adam" sözleriyle tanımladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i seyirci karşısına çıkıyor

"HER AN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ "

Paylaşımda, Nail Kırmızıgül’e hitaben şu ifadelere yer verildi: