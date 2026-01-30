Nail Kırmızıgül veda etti

Arka Sokaklar dizisinde beklemeyen bir ayrılık yaşandı. Dizide Cevher karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül, diziye veda etti.

Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda bir veda yaşanacağı öğrenildi. Cevher karakterinin hikayesinin dramatik bir finalle noktalanacağı belirtildi.

Karaktere hayat veren Nail Kırmızıgül’ün diziden ayrılacak olması dizinin hayranlarını şaşırtırken, dizinin senaristi Ozan Yurdakul’un yaptığı duygusal paylaşım da izleyicide merak uyandırdı.

arka-sokaklarda-beklenmeyen-veda-1-11zon.jpg

SENARİSTTEN VEDA PAYLAŞIMI

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Cevher’e veda sahnesine ait bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Yurdakul, paylaşımında Cevher karakterini "Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli kötü adam" sözleriyle tanımladı.

"HER AN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ "

Paylaşımda, Nail Kırmızıgül’e hitaben şu ifadelere yer verildi:

"Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli ‘kötü adam’ımıza, Cevher Şanlı’mıza, Avcımıza; sevgili Nail Ağabey’imize vedamızdır. Hikayemize değer kattığın için, bize izlettiğin her an için çok teşekkür ederiz ağabey. Eyvallah."

Kaynak:DHA

