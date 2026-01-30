Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i seyirci karşısına çıkıyor

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör’ün, uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle yolları ayrılmıştı.

Fatih Ünal karakterine hayat veren Güngör, yaptığı açıklamada Show TV yönetiminin aldığı kararla diziden çıkarıldığını duyurmuştu.

Fatih Ünal karakterini canlandıracak yeni isim de belli oldu. Dizinin kadrosuna Emre Dinler dahil edildi. Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, dizinin yeni Fatih Ünal’ı Emre Dinler ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Doğukan Güngör gözyaşlarıyla veda etti

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN DESTEK

Öte yandan Doğukan Güngör, yerine gelen Emre Dinler’le önceki gün sette bir araya geldi. Veda pastasının kesildiği günde Dinler’e sarılarak başarılar dileyen Güngör, "Yeni gelen arkadaşımızın da herkes arkasında olsun lütfen. Zor bir görev devraldı. Herkes onunla da beraber olsun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.