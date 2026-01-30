Yeşilçam'ın unutulmaz isminin başına gelmeyen kalmamış! Yardım çığlığı duyuldu

Yayınlanma:
Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan Saadet Gürses, borç batağında olduğunu söyleyerek yardım istemişti. Evlerinin depremde yıkıldığı ve hacizle karşı karşıya olduğu öğrenilen Gürses'in çağrısı karşılık buldu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Saadet Gürses, son dönemde yaşadığı maddi ve sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

64 yaşındaki Gürses, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda içinde bulunduğu zor durumu anlatarak yardım çağrısında bulunmuştu. Bir video paylaşan Gürses, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."

yesilcamin-unutulmaz-isminin-basina-gelmeyen-kalmamis-yardim-cigligi-duyuldu-2.webp

EVLERİ DEPREMDE YIKILDI

Habertürk'ün haberine göre, birkaç yıl öncesine kadar varlıklı bir yaşam süren Saadet Gürses’in hayatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle değişti. Depremde eşine ait evlerin yıkıldığı belirtilirken, felaketin ardından eşini kaybeden Gürses yas sürecine girdi.

Bu süreçte kanserle de mücadele eden Gürses, tedavi masrafları için tüm birikimini harcadı. Hem sağlık giderleri hem de eşinden kalan borçlar nedeniyle haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan oyuncunun yardım çağrısı karşılıksız kalmadı.

yesilcamin-unutulmaz-isminin-basina-gelmeyen-kalmamis-yardim-cigligi-duyuldu-1.webp

Üyesi olduğu Film-San Vakfı, hayırsever bir iş insanının devreye girdiğini ve Gürses’in borçlarını üstlenerek destek olacağını bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

