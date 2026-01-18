Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!

Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!
Yayınlanma:
Karşılıklı açıklamalarla büyüyen Demet Akalın–Blok3 geriliminde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Akalın, ünlü rapçiyle barıştıklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Etiler’de sahne aldığı mekan öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soğuk havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Akalın, rapçi Blok3 ile yaşadığı polemiğe dair açıklamalarda bulundu.

demet-akalin-ve-blok3-cephesinde-surpriz-gelisme-1.webp

Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısıErdal Özyağcılar'dan donör çağrısı

"BLOK3'E DARILDIM, AYIP ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Blok3 ile yaşadığı gerilimin geride kaldığını belirten Akalın, barıştıklarını söyledi. Ünlü rapçinin kendisine yönelik "teyze, abla" şeklindeki ifadelerine kırıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı. Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım." dedi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Akalın, attığı mesaja karşılık Blok3’ün kendisine üç tane gül emojisi gönderdiğini ve aralarındaki gerginliğin son bulduğunu ifade etti.

demet-akalin-ve-blok3-cephesinde-surpriz-gelisme-1.jpg

Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem olduTuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki gerginlik, Demet Akalın’ın müzik listeleriyle ilgili yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Akalın, "Ebo yazın Okan’a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" demişti.

Bu sözlere yanıt veren Blok3 ise Akalın için, "Annemden büyük, anneannemle aynı yaşta. Konuşulmak için bana laf atıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Magazin
Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısı
Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısı
Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu
Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu