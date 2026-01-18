Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün akşam Etiler’de sahne aldığı mekan öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soğuk havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Akalın, rapçi Blok3 ile yaşadığı polemiğe dair açıklamalarda bulundu.

"BLOK3'E DARILDIM, AYIP ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde Blok3 ile yaşadığı gerilimin geride kaldığını belirten Akalın, barıştıklarını söyledi. Ünlü rapçinin kendisine yönelik "teyze, abla" şeklindeki ifadelerine kırıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Blok3'e darıldım, ayıp etti. Teyze, abla gibi açıklamalar yaptı. Kızım da onu çok seviyor. Daha sonra ben ona Instagram'dan mesaj attım." dedi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Akalın, attığı mesaja karşılık Blok3’ün kendisine üç tane gül emojisi gönderdiğini ve aralarındaki gerginliğin son bulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki gerginlik, Demet Akalın’ın müzik listeleriyle ilgili yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Akalın, "Ebo yazın Okan’a (Eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" demişti.

Bu sözlere yanıt veren Blok3 ise Akalın için, "Annemden büyük, anneannemle aynı yaşta. Konuşulmak için bana laf atıyor" ifadelerini kullanmıştı.