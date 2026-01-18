Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısı

Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısı
Yayınlanma:
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret eden usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Özkan için donör çağrısında bulundu.

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu için organ nakli kararı alındığı ve uygun donör beklendiği belirtildi. Ağabeyi için donör olmak adına test yaptıran Umut Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karaciğer donör testim maalesef olumsuz sonuçlanmıştır" diyerek uygun donör arayışının sürdüğünü belirtmişti.

ufuk-ozkan.jpg

Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladıKardeşi donör testi sonucunu açıkladı

ÖZYAĞCILAR'DAN DONÖR ÇAĞRISI

Bu süreçte Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmayan Erdal Özyağcılar, hastane odasından birlikte bir fotoğraf paylaştı. Özkan ile çekildiği kareyi paylaşan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan ile sohbet ettik. Çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın, Türkiye'nin neresinde olursa olsun 'verici' olarak hastanenin organ nakli koordinatörü ile iletişime geçmesini canı yürekten bekliyoruz. İnşallah bir dahaki fotoğrafta aramızdaki tıbbi cihazlar yerine kamera olacak."

erdal-ozyagcilardan-ufuk-ozkan-icin-donor-cagrisi.jpg

Daha önce de Fırat Tanış, Bihter Dinçel, Bülend Çolak, Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp gibi isimler ünlü oyuncuyu ziyaret ederek moral vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Magazin
Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!
Demet Akalın ve Blok3 cephesinde sürpriz gelişme!
Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu
Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu