Erdal Özyağcılar'dan Ufuk Özkan için donör çağrısı

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu için organ nakli kararı alındığı ve uygun donör beklendiği belirtildi. Ağabeyi için donör olmak adına test yaptıran Umut Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karaciğer donör testim maalesef olumsuz sonuçlanmıştır" diyerek uygun donör arayışının sürdüğünü belirtmişti.

Kardeşi donör testi sonucunu açıkladı

ÖZYAĞCILAR'DAN DONÖR ÇAĞRISI

Bu süreçte Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmayan Erdal Özyağcılar, hastane odasından birlikte bir fotoğraf paylaştı. Özkan ile çekildiği kareyi paylaşan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan ile sohbet ettik. Çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın, Türkiye'nin neresinde olursa olsun 'verici' olarak hastanenin organ nakli koordinatörü ile iletişime geçmesini canı yürekten bekliyoruz. İnşallah bir dahaki fotoğrafta aramızdaki tıbbi cihazlar yerine kamera olacak."

Daha önce de Fırat Tanış, Bihter Dinçel, Bülend Çolak, Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp gibi isimler ünlü oyuncuyu ziyaret ederek moral vermişti.