Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için donör testi yaptıran kardeşi Umut Özkan, test sonucunu açıkladı.
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
DONÖR TESTİ SONUCU ÇIKTI
Nakil bekleyen Ufuk Özkan'a donör olabilmek için test yaptıran kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak test sonucunu açıkladı. Özkan, şu ifadeleri kullandı:
- "Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor.
- Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim.
- Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak. Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü.
- Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi."