Ufuk Özkan'ın kardeşi donör testi sonucunu açıkladı

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Geniş Aile ekibinden ziyaret

DONÖR TESTİ SONUCU ÇIKTI

Nakil bekleyen Ufuk Özkan'a donör olabilmek için test yaptıran kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak test sonucunu açıkladı. Özkan, şu ifadeleri kullandı: