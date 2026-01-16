Buray 4 bin 500 metreden atladı

Yayınlanma:
Yeni yıla Yeni Zelanda’da giren Buray, 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle atlayarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Buray, 2026 yılına adrenalin dolu bir başlangıç yaptı. "İstersen", "Aşk mı Lazım" ve "Deli Kız" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, tatil rotasını bu kez Yeni Zelanda’ya çevirdi.

Doğa tutkusu ve gezgin kimliğiyle tanınan Buray, seyahati sırasında 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle atladı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, büyük ilgi topladı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımlarına "Yeni yıla uçarak girmek" notunu düştü.

Ankaralı Turgut'un miras davasında karar! 4 çocuğunu evlatlıktan reddetmiştiAnkaralı Turgut'un miras davasında karar

BURAY KİMDİR?

Buray Hoşsöz, 15 Haziran 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğdu. Türk Maarif Koleji'nden sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmiştir.

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

buray.webp

Ferdi Tayfur'un mirasında sular durulmuyor! Yeğeninden vasiyet restiFerdi Tayfur'un mirasında sular durulmuyor!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

