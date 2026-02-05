Burak Özçivit'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Burak Özçivit'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, İstanbul trafiğinde yeni lüks aracıyla görüntülendi. Özçivit'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Etiler’de yeni satın aldığı lüks aracıyla objektiflere yansıdı. Otomobillere olan tutkusuyla bilinen oyuncunun garajına eklediği yeni aracın piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu belirtildi.

Özel plakalı yeni lüks aracı ile ilk kez trafikte görüntülenen ünlü oyuncu, tatil sonrası yoğun iş temposuna dönmeden önce kişisel işlerine vakit ayırdığını belirtti.

burak-ozcivit-2.webp

Tarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi damga vurduTarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi!

"GÖRÜŞMELERİM DEVAM EDİYOR"

Hürriyet'in haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit, yarıyıl tatilinde eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Tatil sürecinde tamamen çocuklarının isteklerine odaklandıklarını belirten ünlü oyuncu, "Çocuklar ne isterse onu yaptık. Onlarla olmak çok eğlenceli, özlemişim. Bu ara biraz daha rahatım ancak görüşmelerim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

burak-ozcivit-1.webp

Güney Koreli yıldız Kapadokya'da neye uğradığını şaşırdı: Fiyatlara inanamadıGüney Koreli yıldız Kapadokya'da fiyatlara inanamadı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Magazin
Wanda Nara canlı yayına bağlandı: Icardi gerçeğini açıkladı
Wanda Nara canlı yayına bağlandı: Icardi gerçeğini açıkladı
Tarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi damga vurdu
Tarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi damga vurdu