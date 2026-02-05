Burak Özçivit'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Etiler’de yeni satın aldığı lüks aracıyla objektiflere yansıdı. Otomobillere olan tutkusuyla bilinen oyuncunun garajına eklediği yeni aracın piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu belirtildi.

Özel plakalı yeni lüks aracı ile ilk kez trafikte görüntülenen ünlü oyuncu, tatil sonrası yoğun iş temposuna dönmeden önce kişisel işlerine vakit ayırdığını belirtti.

Tarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi!

"GÖRÜŞMELERİM DEVAM EDİYOR"

Hürriyet'in haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit, yarıyıl tatilinde eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Tatil sürecinde tamamen çocuklarının isteklerine odaklandıklarını belirten ünlü oyuncu, "Çocuklar ne isterse onu yaptık. Onlarla olmak çok eğlenceli, özlemişim. Bu ara biraz daha rahatım ancak görüşmelerim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli yıldız Kapadokya'da fiyatlara inanamadı