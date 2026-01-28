Binlerce kez paylaşıldı: Teoman'ın CV'si sahte çıktı

Son günlerde sosyal medyada çok kez paylaşılan ve ünlü şarkıcı Teoman’a ait olduğu ileri sürülen CV gündem olmuştu.

Müzik kariyerine başlamadan önce reklam ajanslarına gönderdiği iddia edilen CV'nin, Teoman’a ait olmadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan söz konusu belgede, Teoman'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu döneme ait kişisel bilgiler ve ilginç ifadeler yer alıyordu.

Özellikle iş verenlere hitaben yazılan "Beni şimdi işe almazsanız sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir" şeklindeki not, dikkat çekmişti.

Habertürk'ün haberine göre, paylaşılan bu iş başvuru formunun Teoman ile bir ilgisi bulunmadığı öğrenildi. Sanatçının geçmişine ait olduğu iddiasıyla yayılan belgenin sahte olduğu belirtildi.