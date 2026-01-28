Binlerce kez paylaşıldı: Teoman'ın CV'si sahte çıktı

Binlerce kez paylaşıldı: Teoman'ın CV'si sahte çıktı
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Teoman’ın reklam ajanslarına gönderdiği iddia edilen ve sosyal medyada binlerce kez paylaşılan CV'nin sahte olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde sosyal medyada çok kez paylaşılan ve ünlü şarkıcı Teoman’a ait olduğu ileri sürülen CV gündem olmuştu.

Müzik kariyerine başlamadan önce reklam ajanslarına gönderdiği iddia edilen CV'nin, Teoman’a ait olmadığı ortaya çıktı.

teoman.jpg

Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu ile öpüşme sahnesini reddettiKenan İmirzalıoğlu ile öpüşme sahnesini reddetti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan söz konusu belgede, Teoman'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu döneme ait kişisel bilgiler ve ilginç ifadeler yer alıyordu.

Özellikle iş verenlere hitaben yazılan "Beni şimdi işe almazsanız sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir" şeklindeki not, dikkat çekmişti.

teoman-cv.jpg

Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor: Tarih belli olduFerdi Özbeğen'in hayatı film oluyor

Habertürk'ün haberine göre, paylaşılan bu iş başvuru formunun Teoman ile bir ilgisi bulunmadığı öğrenildi. Sanatçının geçmişine ait olduğu iddiasıyla yayılan belgenin sahte olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Magazin
Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor: Tarih belli oldu
Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor: Tarih belli oldu
Jennifer Lopez zararına bile satamadı: 16 milyon dolardan vazgeçmişti
Jennifer Lopez zararına bile satamadı: 16 milyon dolardan vazgeçmişti